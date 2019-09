Ça a chauffé entre Sadio Mané et Mouhamed Salah, samedi dernier contre Burnley (3-0). Remplacé par Divok Origi à la 85e minute, le sénégalais dans une colère noire, a reproché à son partenaire d’attaque de l’avoir oublié à de nombreuses reprises, notamment sur une action où il était absolument tout seul dans la surface. Une dizaine de minutes plus tard, les deux Reds ont pris la direction des vestiaires, séparés de quelques mètres. Le capitaine, Henderson comme le coach Jurgen Klopp, a tenu a rassurer les fans de Liverpool malgré le coup de colère de Mané.

« Sadio va bien, c’est un grand garçon » , a affirmé doyen des Merseysiders.« C’est juste qu’il y a une très grande émulation entre nous. Je pense que c’est important. Nous voulons tous faire mieux, nous voulons tous nous améliorer, mais nous sommes vraiment proches les uns des autres et je pense que nous pouvons nous en sortir. A dire vrai, je ne suis pas sûr de ce qui a causé ça. Je ne comprenais pas vraiment au début, mais quand il est entré dans le vestiaire, il riait et plaisantait comme si de rien n’était. Sadio a été une nouvelle fois très performant. Lui et Bobby (Firmino) étaient intenables sur ce match », a révélé Henderson hier, en conférence de presse.

