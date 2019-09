Après le succès des Reds à Stamford Bridge (1-2), le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a révélé que Sadio Mane avait été remplacé face aux Blues après avoir contracté une blessure suite à un coup reçu.

Sadio Mane a été remplacé par James Milner à 20 minutes du terme à Stamford Bridge. Cela n’a pas affecté les Reds, qui ont su conserver une avance de 2-1 pour afficher le plein en Premier League cette saison. Trent Alexander-Arnold et Roberto Firmino ont marqué les buts et Klopp était satisfait de la performance malgré l’inquiétude suscitée par Mane.

L’Allemand a déclaré sur Sky Sports: «Sadio Mane a reçu un vilain coup. Il va bien mais il fallait le remplacer pour plus de prudence. Vous ne gagnerez jamais à Chelsea sans mettre en place un changement approprié et nous l’avons fait aujourd’hui. »

La victoire de Liverpool signifie que leur avance en tête du classement revient à cinq points. Cette saison, cela fait donc six victoires en six journées, et personne n’arrive à suivre la cadence, puisque City, qui démoli 8-0 Watford samedi, est à cinq points, déjà.

