Les concurrents de Sadio Mané peuvent avoir du soucis à ce faire. Courtisé un peu partout après ses exploits durant l’année 2019, Sadio Mané devra rester chez les champions d’Europe, d’après son coach.

Klopp veut garder tout le monde

Interpellé sur un probable départ de Shaqiri, Klopp en a profité pour mettre chose en claire. « Ma réponse ne concerne pas seulement Shaq, elle vaut pour tout le monde. On veut garder tout le monde pour arranger notre situation et non arranger les situations des autres clubs », a expliqué Klopp en conférence de presse.

Klopp attend plus de son équipe

Si son équipe, qui a remporté la dernière Ligue des champions, survole le championnat d’Angleterre avec 13 points d’avance sur son premier poursuivant, Manchester City, Klopp la croit capable d’encore mieux jouer.

« Il y a encore beaucoup de choses qu’on pourrait améliorer », a-t-il souligné en pointant la concentration de ses joueurs.