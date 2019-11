L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a répondu à Pep Guardiola qui a accusé Sadio Mane de parfois simuler dans la surface.

Avant le choc au sommet de la Premier League ce dimanche face à son dauphin, Manchester City, Liverpool va devoir se concentrer sur son match de Ligue des champions face à Genk. Pep Guardiola a pourtant d’ores et déjà lancé le match en s’offrant une sortie remarquée sur Sadio Mané, l’accusant de plonger dans la surface. En conférence de presse, Jürgen Klopp s’est senti contraint et forcé de répondre défendant ainsi son attaquant. Liverpool, Mané affirme être encore loin des “monstres” Ronaldo et Messi “Je ne suis pas vraiment d’humeur à penser à Manchester City pour le moment. Est-ce que j’aime le fait qu’il parle de l’un de mes joueurs ? Je ne suis même pas sûr à cent pour cent s’il parlait de Sadio Mané ou de nous en général. Je n’ai pas entendu le nom de Sadio. Je ne sais pas comment il aurait pu être au courant de tout incident dans le jeu aussi rapidement après leur match contre Southampton”, a indiqué l’Allemand.

“Nous respectons beaucoup Genk”

“Sadio Mané n’est pas un plongeur. Il y a eu une situation dans le jeu face à Aston Villa où il y a eu un contact et il est tombé. Peut-être que ce n’était pas un penalty mais un contact – ce n’est pas comme sauter sur une jambe et agir comme s’il vous frappait. Tous les autres penalties étaient des sanctions justes.Je suis sûr que si quelque chose comme ça se produirait pour Manchester City, ils voudraient avoir un penalty parce que quelqu’un a donné un coup de pied à un joueur dans la surface et c’est penalty”.

“Je ne suis absolument pas d’humeur à parler de Manchester City. Je veux vraiment parler de Genk ou de nous, mais pas du match de dimanche”, a ajouté l’entraîneur de Liverpool avant d’aborder la prochaine rencontre de Ligue des champions face à Genk. “Comme je l’ai dit, nous les respectons beaucoup et nous savions à quel point ce serait difficile à l’aller. Oui, nous avons marqué les buts, mais ce n’était pas la meilleure performance de ces 20 dernières années et l’une des raisons de cela était Genk, pour être honnête”, a expliqué Jürgen Klopp. “Nous espérons donc avoir quelques jambes fraîches. C’est clair que nous le voulons, mais ce n’est pas comme si nous allions faire tant de changements que vous ne pouvez plus reconnaître notre équipe et penser “qui est-ce?”. Non, cette période était tout à fait convenable car nous avons apporté des modifications à Arsenal, nous avons dû le faire, puis nous avons joué à Aston Villa. Nous devons maintenant examiner un peu ce que nous ferons demain soir.

Mais nous avons alors suffisamment de temps pour nous préparer pour City", a conclu l'Allemand.