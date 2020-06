La suite après cette publicité

30 ans qu’ils attendaient ça. Malgré une fin de championnat à jouer sans public et un sacre obtenu devant leur télévision, les Reds n’ont pas boudé pour autant leur 19e titre de champion d’Angleterre (le premier depuis la création du format Premier League). Officiellement proclamés champions après la défaite de Manchester City sur le terrain de Chelsea (1-2) , les hommes de Jürgen Klopp ont mis un terme à trois décennies de disette en Premier League. Et de quelle manière.

Titré à sept journées du terme et comptant pas moins de 23 points d’avance sur les Citizens, Liverpool a dominé cette saison anglaise 2019/2020 de la tête et des épaules dans la foulée de son sacre européen contre Tottenham. Un tour de force après le terrible scénario de l’an dernier (2e avec 97 points !). Un peu moins de cinq ans après son arrivée sur les bords de la Mersey, Klopp a donc complété sa vitrine de trophées après avoir déjà glané une Ligue des Champions, une Supercoupe de l’UEFA et un Mondial des clubs. Alors forcément, l’émotion était au rendez-vous lorsque Skysports est venu recueillir sa première réaction hier soir.

Klopp fond en larmes

« C’est très important de célébrer parce que ces moments sont inoubliables. Nous avons des images de la saison et maintenant nous avons des images de célébrations. Nous allons créer d’autres images en paradant avec nos supporters. Mes joueurs ont du temps ce soir (hier soir). C’est toujours difficile pour certaines personnes (en raison de la pandémie), mais ce soir, nous ne pouvions pas nous retenir, nous devions être ensemble », a-t-il déclaré. Un moment si fort que le manager des Reds a fondu en larmes pendant l’interview.

« Nous devions convaincre les gens et c’est ce que nous avons fait ensemble. C’est un grand moment. Je suis complètement submergé par l’émotion. Je ne savais pas que j’allais ressentir ça. C’est pour les supporters. Fêtez-ça chez vous ou devant votre maison. C’est que de la joie. Je ne peux pas être plus fier de ce que les gens à Liverpool ont fait. C’est une aventure excitante depuis le premier jour. Nous devions écrire notre propre histoire. Nous avons un incroyable mélange de joueurs, tous des gagneurs. C’est si difficile dans cette compétition. » Place maintenant aux festivités !