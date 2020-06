L’affaire a été portée devant la police du Grand Manchester et celle du Merseyside. Une dame du nom de Pontso Dlamini accuse le jeune footballeur Naby Keita de l’avoir agressé sexuellement lors d’une soirée qu’il avait organisé en janvier dernier.

“Le 18 janvier 2020, j’ai été agressée sexuellement par le joueur de Liverpool, Naby Keïta. Je l’ai signalé à la police du Grand Manchester et à la police du Merseyside, avec toutes les preuves/enregistrements et les appels où ses proches ont demandé à me rencontrer pour s’excuser. Et tout ce qu’ils m’ont dit, c’est que c’était leur parole contre la mienne. Au diable le système, il m’a laissé tomber », a écrit la jeune dame sur son compte twitter.

Alors que Naby Kéita figure dans les petits carnets des départs chez le champion d’Europe, cette affaire d’agression sexuelle ne vient pas arranger les choses. Elle pourrait même précipiter sa décente aux “enfers”

Pour le moment, la pépite guinéenne n’a pas encore répondu à ces allégations.