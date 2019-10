Avant le match contre Leceister Sadio Mané disait les propos suivant « Je pense que si nous voulons gagner, nous devons mieux jouer car nous connaissons Leicester. Cette saison, ils sont très forts et forment une très bonne équipe », a-t-il déclaré. « Nous allons certainement en tirer des leçons (le match de Salzbourg) et être prêts pour samedi, ce qui sera un match énorme pour nous. C’est une leçon pour nous d’être sur nos gardes lors du prochain match. Je pense qu’ils ont très bien commencé la saison et qu’ils forment une très bonne équipe. Si nous voulons les battre, nous devons être prêts à 100%. »

Pour le moment il a tenu parole en marquant pour son équipe qui mène 1 à zéro.