La plus grande base de données sur le football profootballdb vient de mettre à jour ses données par rapport aux équipes qui disposent des plus grandes valeurs de marché. Et selon cette étude, Liverpool est le deuxième club où on trouve les joueurs les plus chers au monde.

Sadio deuxième joueur le plus cher des Reds

Après Manchester City qui a la plus grande valeur sur le marché grâce à son effectif, Liverpool évalué à 1.03 milliard d’euros, est le club le plus cher au monde. Profootballdb, s’est amusé à dévoiler les joueurs qui valent mieux sur le marché dans l’effectif des champions d’Europe. Et dans cet exercice l’Égyptien Mohamed Salah arrive arrive en tête (158,2 M€), suivi de Sadio Mané (128.7 M€) et Firmino ferme le podium (102,7 M€).