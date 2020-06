La défaite de Manchester City face à Chelsea (2-1) offre donc le titre de champion d’Angleterre à Liverpool. Une attente qui aura duré trente ans. Dernier manager à avoir été sacré champion avec les Reds, Sir Kenny Dalglish n’a pas caché son émotion en évoquant le titre glané par les hommes de Jürgen Klopp.

« Je pense qu’à l’époque, si vous aviez dit que cela prendrait 30 ans, vous auriez été arrêté et sectionné, mais parfois, des choses se passent. Les deux dernières années depuis l’arrivée de Jurgen ont été très, très positives tout au long du processus. Il a été fantastique et il incarne tout ce que Liverpool représente. Il respecte tout le monde au club. Ce n’est pas seulement un événement ponctuel, car l’année dernière, le club est passé à deux doigts de remporter la Coupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs, et je pense qu’il y aura encore beaucoup de beaux jours à venir tant que Jurgen sera là. On ne gagne rien avec la division, il faut de la solidarité, et Liverpool a été ensemble du début jusqu’à la fin, » a ainsi commenté Dalglish sur Sky Sports.