Les hommages continuent de pleuvoir pour l’afro-américain qui a été tué dernièrement par un policier blanc aux Etats-Unis.

Sadio et les Reds se mettent à genou pour dire Non au racisme

C’est une image et un geste très forts qui commencent à faire le tour des réseaux sociaux. Hier, c’était les joueurs de Dortmund Sancho et Hakimi qui ont rendu un hommage à George Floyd pendant le match.

Aujourd’hui, c’est au tour de Sadio Mané et toute l’équipe de Liverpool, qui ont rendu un magnifique Hommage à George Floyd. En effet, l’attaquant sénégalais a posté une photo sur Instagram avec tous les joueurs de Liverpool sur avec un genou au sol en signe de protestation contre la violence faite aux noirs aux États-unis.

Rappel

Les Etats-Unis sont une nouvelle fois le théâtre de manifestations et d’émeutes contre le racisme et la violence policière. Et un nouveau nom s’est ajouté à la longue liste des Noirs américains devenus des symboles de ce combat. Il s’agit de George Floyd, 46 ans, mort lundi 25 mai après son interpellation par un policier, Derek Chauvin, mis en examen vendredi pour “meurtre au troisième degré” et “homicide involontaire”.

Bonjourdakar

