Les Reds ont disputé un match d’entraînement sous le soleil d’Anfield, lundi après-midi, alors qu’ils se préparaient à huis clos pour le retour de la Premier League.

Jurgen Klopp et ses protégés étaient, hier lundi Anfield, pour un match d’entraînement. Alors que les Reds continuaient à travailler pour retrouver leur pleine forme.

Lorsqu’ils parviendront à s’imposer et à célébrer le titre, rapporte mirror.co.uk, visité par Senego, les choses promettent d’être un peu différentes étant donné qu’il n’y aura pas de fans à Anfield pour porter un toast à la victoire avec les joueurs, mais avec la Premier League prête à revenir le 17 juin, Klopp espère que ses stars seront en pleine forme.

Les Reds n’ont besoin que de six points au maximum pour être couronnés champions, et c’est pourquoi de nombreux visages sérieux se sont manifestés lors d’un match d’entraînement à 11 dans un stade vide.

“Nous voulions donner aux joueurs le sentiment de jouer et de rivaliser sans public”, a déclaré Pep Lijnders, assistant du patron des Reds, sur le site officiel du club.

“Nous allons juste revenir pas à pas à notre façon de jouer, sachant que nous devons travailler dur à l’entraînement et être vraiment attachés à nos principes pour atteindre le même niveau que nous avions.

Aujourd’hui, nous avons fait un pas important dans cette direction, en nous familiarisant d’abord avec le processus entourant les matchs et en donnant à notre équipe un temps de jeu et de compétition très proche de l’environnement que nous aurons à l’avenir”.

Liverpool a divisé son équipe en deux pour le match, les XI étant les suivantes

Les caméras ont filmé les joueurs en pleine action et, bien que l’on ne sache pas quel a été le score final, ils ont réussi à prendre Mane à revers contre Adrian avant de fêter un but comme s’il l’avait marqué en Premier League, tandis que Keita a également tiré un coup de pied devant le Kop vide.

Les XI portaient le maillot rouge du club : Alisson, Ki-Jana Hoever, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Curtis Jones, Jordan Henderson, Naby Keita, Harvey Elliott, Roberto Firmino et Sadio Mane. L’arrière-garde galloise Neco Williams est également présente dans l’équipe rouge.

Et dans l’autre XI, le maillot noir : Adrian, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Joe Gomez, Yasser Larouci, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho, James Milner, Mohamed Salah, Takumi Minamino et Divock Origi. Les jeunes Caoimhin Kelleher et Sepp van den Berg

Par mesure de précaution, Gini Wijnaldum n’a pas participé au match et a suivi la rencontre depuis les coulisses.

Le premier match de retour de Liverpool sera le derby du Merseyside contre Everton le 20 juin.

