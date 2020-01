16 points d’avance

La tête imparable de Virgil van Dijk a premis aux Reds de dominer les 45 premières minutes à Anfield dimanche. Les coéquipiers de Sadio Mané ont été obligés de creuser l’écart au cours de la seconde moitié.

Salah a sprinté loin après une superbe relance d’Alisson Becker dans les arrêts de jeu, et l’Égyptien a réussi à remporter son duel avec David de Gea – pour garantir une 21e victoire en 22 matchs de championnat cette saison.

« Cette nouvelle victoire est un bon signe. Vous savez après le football il faut aller jusqu’au bout. On est sur une bonne lancée, nous avons presque gagné tous nos matchs joués (Premier League). Mais, il faut reconnaître que la saison est encore loin d’être terminée. Nous savons que le rêve de tout un supporter c’est gagner le championnat, nous allons essayer d’aller jusqu’au bout », a déclaré Sadio Mané, en zone mixte après le match contre Manchester United (2-0).

Invincibilité…

Interrogé sur l’invincibilité de Liverpool cette saison en Premier League, Sadio Mané espère l’être avec son équipe jusqu’à la in de la saison mais émet des mises en garde. « On espère être invincible (rires). On est dans une bonne phase et nous allons essayer de rester sur cette lancée, se donner à fond – et pouvoir être invincible », a-t-il souhaité.

Ces faux-pas successifs de Leicester et Manchester City profitent en revanche à l’invincible leader Liverpool. Les Reds sur la voie d’un titre de champion qui les fuit depuis trente ans : avec un match en moins, les hommes de Jürgen Klopp comptent désormais 16 points d’avance sur City et 19 sur Leicester avec un match de moins. Interpellé sur le secret de cette impressionnante prouesse, le N° 10 de Liverpool insiste sur le travail.

« Je crois que le secret, c’est bien le travail. Tout le monde se donne à fond, nous ne faisons que bosser durement tous les jours. Durant ces années passées ensemble, nous avons gagné en maturité. Ce qui est un aspect très considérable dans ce milieu (Football), mais aussi avec un peu de chance », ajoute le Sénégalais.

La passe d’Alisson à Salah

Dans le temps additionnel du match contre Manchester United, Salah fait le break pour les Reds. Le gardien brésilien Alisson s’empare du ballon et le relance rapidement au pied vers Salah, parti juste devant la ligne médiane. L’attaquant égyptien résiste au retour de James et ajuste ensuite De Gea à ras de terre pour le but du 2-0. Un magnifique but qui a ébloui Sadio Mané.

« Waouw ! Le dégagement était énorme et aussi la vitesse de Mo Salah. Donc, cela a fait la différence. Voilà ! Ce sont des joueurs qui nous font du bien en espérant pouvoir les aider encore plus pour le bien du club (Liverpool), a-t-il conclu.