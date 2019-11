Sadio Mané est revenu sur l’incroyable exploit de Liverpool face au FC Barcelone en Ligue des Champions. L’attaquant des Lions raconte le discours de son entraîneur Jürgen Klopp et le secret de l’Allemand.

“La saison passée avant notre match retour face à Barcelone, Jürgen Klopp nous a dit “Eh, les gars, j’ai une bonne nouvelle pour vous”. Tout le vestiaire a cru qu’il allait nous annoncer des forfaits en face ou qu’il y avait eu un problème à leur hôtel. En fait, pas du tout. C’est un grand comédien qui avait choisi de dédramatiser la situation car il a enchaîné en disant : “Ben oui, la bonne nouvelle, c’est que Barcelone est une équipe joueuse et que nous on aime bien les équipes joueuses. Vous allez voir, on va y arriver”. Et il a eu raison puisqu’on a réussi à éliminer le Barça. C’est vraiment le meilleur pour te retirer la pression.

Son secret, je crois, c’est d’être le papa de l’équipe. On l’aime tous comme un papa et on le craint tous comme un papa. Moi, je lui fais une confiance aveugle. Comme l’ensemble du vestiaire”. (France Football)