Liverpool vs Barça : la technique de Klopp pour une “remontada” avec Mané en patron

Ce soir, un Liverpool orphelin accueille le FC Barcelone pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Battus 3 buts à 0 au Camp Nou, les hommes de Jurgen Klopp, privés de Salah, Firmino et Naby Keita, sont prêts à tout pour renverser le Barça. Et pour vaincre les Catalans, le technicien allemand va changer de système, révèle le média anglais The Guardian.

Il passera de son traditionnel 4-3-3 à un 3-5-2, un schéma de plus en plus habituel dans le football européen. L’idée est d’aligner derrière Joe Gómez, Matip et Van Dijk, si ce dernier peut finalement tenir sa place. Sur les côtés, il y aura les deux hommes forts de Klopp : Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson.

Avec cela, Klopp cherchera à faire reculer sensiblement le Barça, surtout dans les premières minutes de jeu pour tenter de marquer et de faire exploser Anfield. Klopp pourrait s’inspirer de la ‘remontada’ du Barça au PSG, ou encore de celle de la Roma la saison passée contre les Catalans.

Alors, l’équipe italienne avait aussi joué en 3-5-2 avec Dzeko et Schick, qui avait été la surprise de Di Francesco, en attaque. Ce soir, l’Allemand alignerait Mané et Origi, qui vient de sauver les siens lors de la dernière journée de Premier League face à Newcastle, mais qui n’a toujours pas marqué le moindre but en Ligue des Champions.

Au milieu de terrain, on devrait retrouver Henderson, Fabinho et Wijnaldum, puisque Keïta est aussi forfait après s’être blessé au match aller. Pour aller en finale et rejoindre le Wanda Metropolitano, Klopp est prêt à tout. Et tous les coups sont permis.