Au pro-fesseur Cheikh Yerim Seck est le titre de l’article qui a apporté la réplique au journaliste Cheikh Yerim Seck qui accuse le Quotidien l’Obs de mentir sur le dossier d’interruption volontaire de grossesse. Pour rappel, Cheikh Yerim avait publié hier un article intitulé Les gros mensonges du journal L’Observateur pour dénoncer la façon dont ces journalistes ont traité cette affaire.

Extrait de l’article

A L’Obs, on sait que ce personnage folklorique shooté au luxe et au lucre, et accro à l’interdit et au faux, mais il n’était pas question cette fois ci de le laisser perpétrer sa sale besogne. D’exposer notre journal aux éclaboussures des saillies incontrôlées de ce champion de la mauvaise foi, qui ne voit la réalité que par le prisme de ses envies et ses pulsions. Cette volonté de jeter l’anathème sur le travail factuel effectué par nos journalistes, cette quête de victimisation, cette tentative d’allumer un contre feu ne sauraient prospérer face à l’abjecte réalité d’une sordide affaire sexuelle…