Les élections locales auront lieu en mars 2021, sauf nouveau report. Aphone depuis la présidentielle, Idrissa Seck, le patron de Rewmi prépare pourtant activement cette échéance. C’est du moins ce qu’affirme Jeune Afrique.

« Loin d’être inactif, l’ancien Premier ministre d’Abdoulaye Wade se démène en coulisses. Depuis plus d’un an, Idrissa Seck noue des alliances en vue des municipales et des départementales. Déjà, il peut compter sur le soutien de Malick Gakou (Grand Parti), de Madické Niang (ex-PDS), de l’ancien premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré et de I’ex-maire de Dakar Pape Diop », soutient l’hebdomadaire dans une édition spéciale, numéro 3090, juillet 2020.

