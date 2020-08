in Sénégal

Locales : La caution maintenue à 20 millions

Si le parrainage a sauté pour les élections locales à venir, le montant de la caution est fixé à 20 millions (10 millions pour les élections municipales et 10 millions pour les élections départementales). L'argent sera versé à la Caisse de dépôts et consignations par le mandataire au nom d'un parti politique légalement constitué, d'une coalition de partis politiques légalement constitués ou d'une entité regroupant des personnes indépendantes. L'AS qui donne l'information renseigne que les acteurs politiques, réunis autour de la commission du dialogue politique, se sont accordés sur un autre point : la tête de liste majoritaire de la coalition victorieuse devient patron de la collectivité locale

