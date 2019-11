La Société civile mesure bien la portée de l’acte posé par le Gouvernement en introduisant le 5 novembre 2019 un amendement sur le projet de loi portant report des élections et prorogation du mandat des conseillers municipaux et départementaux, selon le directeur exécutif de l’Ong 3D, Moundiaye Cissé.

Projet…

» Il faut dire que la nouvelle mouture du projet de loi, en fixant une limite à la durée de la prorogation du mandat des élus territoriaux, tient compte de l’une de nos exigences. Dans le même temps, le texte s’il est adopté, donne une grande marge à la Commission cellulaire pour finaliser les concertations et parachever les réformes envisagées « , déclare Moundiaye Cissé.

Parties…

Pour le directeur exécutif de l’Ong 3D, il revient aux parties prenantes du dialogue politique d’accélérer afin de permettre la tenue des élections départementales et municipales dans le courant de l’année 2020.

Postulat…

» Partant du postulat que la prorogation du mandat ne devrait excéder une année, nous avons proposé la date du dimanche 28 juin 2020 pour le renouvellement du mandat des conseillers départementaux et municipaux élus lors des élections du 29 juin 2014, non sans tenir compte du contexte du dialogue politique qui offre l’opportunité d’évaluer et de réformer le système électoral « , poursuit M. Cissé.