Vous projetez de vous installer dans la préfecture d’Indre-et-Loire et êtes à la recherche de votre logement ? Découvrez, dans cet article, les quartiers à cibler pour une location d’appartement à Tours.

Riche d’histoire et particulièrement accueillante, la ville de Tours est composée de nombreux quartiers attractifs, chaleureux et dotés de nombreux commerces. Pour trouver celui qui correspondra le mieux à vos besoins et à vos envies avant de vous lancer dans la location d’un appartement à Tours , suivez le guide !

Louer un appartement dans le Vieux-Tours

Véritable musée à ciel ouvert, le Vieux-Tours fascine les passionnés d’histoire et d’architecture. Maisons à colombages du XVe siècle et hôtels particuliers, cathédrale Saint-Gatien et Hôtel de ville, terrasses et cafés animés… Cet ensemble de quartiers tourangeaux, notamment célèbre pour sa place Plumereau, invite à la flânerie dans son cœur historique. Bordé de parcs et de jardins, c’est souvent un point central des recherches de location d’appartement à Tours. Le quartier de la cathédrale est particulièrement prisé par les étudiants et les jeunes célibataires.

Louer un appartement dans le quartier Velpeau

Ce micro-quartier de Tours est certes plus populaire que l’hyper-centre (et donc un peu moins cher) mais il est particulièrement prisé, notamment par les jeunes célibataires : le quartier La Fuye-Velpeau est en effet très animé et richement doté en commerces, restaurants et bars. Proche de la gare et des autoroutes, il séduit les jeunes actifs et les familles avec de jeunes enfants.

Louer un appartement dans le quartier Paul Bert

Proche du centre-ville, du côté Nord de la ville, le quartier Paul Bert est riche d’une histoire antique et médiévale importante. Il y règne d’ailleurs encore une ambiance de petit village en pleine ville. Très prisé des familles, le quartier qui s’étend autour de la place Paul Bert est l’un des plus huppés de la préfecture d’Indre-et-Loire. Les écoles y sont réputées et l’ambiance tranquille.

Louer un appartement dans le quartier Beaujardin

Voici un autre quartier très paisible de la ville de Tours. Situé à moins de 10 mn à pied de la gare SNCF et doté d’espaces verts, Beaujardin est une zone résidentielle qui a le mérite de ne pas être surpeuplée et plaît beaucoup aux familles. Quelques minutes de transports en commun suffisent pour se rendre dans le centre-ville de Tours depuis le quartier Beaujardin.

Louer un appartement dans le quartier Porte de Loire

Ce quartier est en pleine mutation : depuis 2018, de grands travaux de rénovation ont été lancés dans le quartier Porte de Loire. Les quais du fleuve seront réaménagés pour en faire une promenade de santé et de détente qui s’annonce agréable. Le quartier Porte de Loire abrite également l’un des lieux artistiques majeurs de la ville : le Centre de Création Contemporaine Olivier-Debré.

Louer un appartement dans le quartier Grammont-Prébendes

Ce quartier central et très apprécié des Tourangeaux a le mérite d’être bien desservi par les transports en commun et s’articule autour de sa zone la plus huppée : l’avenue de Grammont. Parmi les lieux qui font la réputation de ce quartier de Tours, le jardin des Prébendes d’Oé, implantés sur d’anciens potagers et inscrits au titre des monuments historiques.

