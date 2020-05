Après l’Allemagne, où la Bundesliga a repris ses droits le 16 mai dernier après avoir été arrêtée pendant de nombreuses semaines en raison de la pandémie de Covid-19, ou encore le Portugal, où la Liga NOS redémarrera le 3 juin, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé ce samedi que la Liga fera son grand retour la semaine du 8 juin . Des décisions en totale opposition à celle prise en France, où la Ligue 1 et la Ligue 2 ont définitivement été stoppées le 30 avril dernier par la LFP après les annonces du gouvernement deux jours plus tôt. Depuis, les clubs lésés n’ont de cesse de se rebeller et de faire savoir leur mécontentement face à cette décision qu’ils jugent «injuste». Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, est forcément le plus présent à travers les médias pour faire entendre sa colère. Le club rhodanien en a remis une couche ce samedi soir, en publiant un communiqué sur son site officiel.

«Javier Tebas, président de la Liga, qui a toujours considéré « qu’un arrêt définitif du championnat serait un cauchemar et ne servirait que les intérêts de ceux qui y auraient un intérêt personnel » a réussi à faire appliquer parfaitement dans son pays les recommandations édictées par l’UEFA lors des différentes réunions auxquelles le football français était représenté par la Directrice Générale de la FFF Florence Hardouin et le Directeur Général de la LFP Didier Quillot. (…) L’Olympique Lyonnais espère que l’exemple de l’Espagne venant après celui de l’Allemagne permettra de reconsidérer la décision prise en France de façon trop hâtive. (…) L’OL appelle le Président Emmanuel Macron à soutenir l’esprit d’une France qui réagit face à ses concurrents européens. Grâce à la pertinence et à l’efficacité de ses citoyens, la France a fait reculer la pandémie pour permettre la reprise contrôlée des entraînements et demain nous l’espérons de la compétition, comme c’est le cas dans la quasi-totalité des autres pays européens. La décision prise dans la précipitation le 30 avril peut être aujourd’hui compensée aux yeux des français si l’on sait reconnaitre que rien n’est jamais définitif en adoptant la solution la plus appropriée dans l’intérêt du football professionnel français et donc des français», précise notamment le communiqué rédigé par l’OL, qui espère encore que la LFP fera machine arrière. Une nouvelle prise de position qui ne devrait pas manquer de faire réagir dans les prochaines heures.