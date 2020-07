La suite après cette publicité

En pleine préparation pour disputer la finale de la Coupe de la Ligue mais aussi son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus, l’Olympique Lyonnais va porter un maillot spécial lors de son match amical contre l’OGC Nice, prévu ce samedi 4 juillet à 18h30 au Groupama Stadium.

Pourquoi une tunique spéciale ? Tout simplement pour honorer l’arrivée de son nouveau partenaire et sponsor maillot, Emirates Airlines. En février 2020, le club lyonnais et la compagnie aérienne émiratie avait signé un partenariat de 5 ans qui débutera donc dès le prochain match des hommes de Rudi Garcia. La particularité de ce premier maillot “brandé” Emirates et l’apparition du slogan “Dubai is open” en rouge, qui prend une place conséquente sur le maillot domicile actuel des Lyonnais.

Ce slogan inédit a pour but d’informer le grand public que les Émirats Arabes Unis ont ré-ouvert leurs frontières et sont prêts à accueillir de nombreux touristes à Dubaï après la période de coronavirus. C’est le Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, PDG d’Emirates Airlines, qui est à l’origine de cette initiative.