Robin Koch (Fribourg), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Diego Godin (Inter Milan), Robson Bambu (Athletico Paranaense parti à Nice), Marash Kumbulla (Hellas Verone), Samuel Gigot (Spartak Moscou), Thiago Silva (PSG), Robert Arboleda (Saõ Paulo), Michael Ngadeu (La Gantoise) ou encore Maximilian Wober (RB Salzbourg), les joueurs ciblés par Juninho et la cellule de recrutement du club rhodanien fraîchement dirigée par Bruno Cheyrou sont nombreux. Une liste déjà conséquente qui voit apparaître un nouveau nom en la personne de Gabriel Paulista.

Selon nos informations, le profil du roc défensif brésilien de 29 ans plaît beaucoup à Juninho, décidément très friand de joueurs auriverde. L’ancien défenseur d’Arsenal, qui évolue au sein du club Che depuis 3 ans, possède toutes les caractéristiques recherchées par Juninho. Un élément expérimenté (82 matches de Liga, 46 de Premier League et une vingtaine de rencontres de Coupe d’Europe depuis son arrivée en Europe en provenance de Vitoria), qui possède une solide réputation et qui évolue axe gauche. Ce défenseur assez rugueux, bon dans le jeu aérien est de loin le meilleur défenseur du club Valencian ces derniers mois.

En dépit de quelques lacunes dans le jeu au pied et quelques sautes de concentration, le roc défensif brésilien, qui a entamé le processus de naturalisation espagnole il y a quelques mois, ne sera pas facile à attirer à l’OL. Avec le probable départ d’Ezequiel Garay en fin de contrat et le possible départ de Mouctar Diakhaby, le FC Valence ne peut se permettre de perdre le pilier de sa défense dont la valeur est estimée entre 20 et 25 M€. Le club espagnol songe même à lui proposer un nouveau contrat, lui qui reste attaché au club che jusqu’en juin 2022.