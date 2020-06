La suite après cette publicité

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Álvaro González reste à l’Olympique de Marseille! Le club phocéen a annoncé dans un communiqué avoir levé l’option d’achat du défenseur (estimé entre 4 et 8 M€). Prêté par Villarreal cette saison, l’Espagnol est désormais lié avec l’OM jusqu’en 2023.

«Ce mardi, celui que l’on surnomme « El Patrón » a paraphé un contrat de 3 ans avec l’OM. Après une saison 2019-2020 plus qu’aboutie malgré l’arrêt prématuré du championnat à cause de la crise sanitaire, le solide défenseur ibérique s’inscrit dans la continuité. Avec son expérience en Liga et ses 24 matches sous le maillot olympien, pour seulement une seule défaite en Coupe de France, il découvrira cette saison la Ligue des Champions aux côtés de ses coéquipiers marseillais. En accord avec le joueur, le club a donc décidé de lever l’option d’achat et ainsi prolonger l’aventure du solide défenseur espagnol sur les bords de la Méditerranée», a expliqué le club dans son communiqué.