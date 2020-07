La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille se montre rarement actif en début de mercato ces dernières années. Et alors que le contexte financier est actuellement tendu sur la Canebière, voilà que le club a enchaîné les nouvelles positives ces derniers jours, en enregistrant les signatures de jeunes joueurs du centre de formation, en prolongeant Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez, et en accueillant Pape Gueye, première recrue estivale

Et ce n’est pas fini. Selon les informations de Voetbal International, l’OM ferait partie des courtisans déclarés du défenseur international néerlandais Joël Veltman. Le journal néerlandais fait bien comprendre que le club phocéen est l’un des plus assidus sur ce dossier et que des scouts olympiens sont régulièrement venus assister à des rencontre de l’Ajax Amsterdam.

Veltman ouvert à un départ

Formé par le club amstellodamois, Veltman y a passé toute sa carrière jusqu’à présent. Âgé de 28 ans, il a rendu de fiers services à son club grâce à sa polyvalence, qui peut l’amener à évoluer en défense centrale ou au poste de latéral droit. Lors de sa dernière apparition avec l’Ajax, le 2 février dernier face au PSV Eindhoven, il était aligné comme défenseur axial droit mais avait dû céder sa place sur blessure.

Selon Voetbal International, Veltman serait tenté par une aventure à l’étranger, alors qu’il ne lui reste plus qu’une année de contrat à Amsterdam. Outre l’OM, un grand club italien est annoncé sur ses traces, ainsi que plusieurs formations de Premier League. L’année passée, c’est la Juventus qui était régulièrement associée à un intérêt pour le défenseur aux 22 sélections avec les Pays-Bas. L’OM ne serait pas encore passé à l’action, au regard du flou entourant ses finances, mais cela témoigne une nouvelle fois de la possibilité d’un départ dans ce secteur du jeu (Caleta-Car pourrait être sacrifié cet été en cas de belle offre).