L’agence des Nations Unies a envoyé des kits de test, des masques, des gants, des respirateurs et des blouses dans chaque région, a déclaré Tedros au conseil d’administration de l’OMS à Genève.

“Cet après-midi, je m’adresserai au réseau de la chaîne d’approvisionnement en cas de pandémie pour identifier les goulets d’étranglement et trouver des solutions et faire pression [pour] l’équité dans la distribution des équipements”, a-t-il déclaré.

Tedros a déclaré que la demande était en hausse – tout comme les prix.

Le chef de l’OMS a déclaré avoir parlé aux fabricants, aux distributeurs et aux prestataires de services logistiques pour s’assurer que des fournitures comme les masques N95 parviennent aux agents de santé qui en ont besoin.

“Le stock d’EPI est limité et nous devons nous assurer de le faire parvenir aux personnes qui en ont le plus besoin dans les endroits qui en ont le plus besoin”, a-t-il déclaré. La première priorité est les travailleurs de la santé, a-t-il dit, suivis des malades et des soignants.

“Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer notre sécurité mutuelle”, a-t-il déclaré aux journalistes qui se sont réunis pour le briefing quotidien à Genève.