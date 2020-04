Le gouvernement a pris la pleine mesure d’interdire la vente de pains dans les boutiques.Seules les boulangeries sont habilitées à produire et vendre du pain. En effet,ces boutiques n’ont plus le droit de vendre du pain afin de lutter contre le Coronavirus.toutefois, cette mesure du gouvernement sénégalais vient avec son lot de conséquence. Avec les boutiques qui n’ont plus droit à la vente des pains en raison de cette crise sanitaire, de longues queues se dressent au niveau des boulangeries surtout avec le mois de ramadan. Presque, dès l’après-midi, de longues queues se forment devant presque toutes les boulangeries de Dakar. Ce qui démontre à suffisance que les remèdes à cette maladie sont devenus les symptômes. Les longues files d’attente devant les boulangers constituent un véritable danger pour les populations alors que le nombre de morts au Coronavirus va crescendo. Pour nombre de Sénégalais, ces longues file d’attente constituent une véritable bombe corona car les gens ne sont mû que par le besoin pressant de se procurer du pain sans se soucier du danger que constitue ces grands rassemblements.

Assane SEYE-Senegal7