Longue liste des alliés de Macky Sall malades et évacués en France

Après le désormais ex Premier Ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dione et le Big Boss de la Rts Racine Talla, Ousmane Tanor Dieng, le ministre Cheikh Oumar Hann est la troisième personnalité Sénégalaise à être confrontée à la maladie pendant l’exercice de ses fonctions.

Longtemps, la santé des politiques fut une question taboue. Feu Léopold Sedar Senghor et Me Abdoulaye Wade, en leurs temps, mirent tout en oeuvre pour cacher leur maladie au grand public. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, et les politiques se sont peu à peu départis de cette vision sacrificielle de leur fonction : la politique est devenu un métier – presque – comme les autres. Alors, lorsque le corps lâche, ils n’hésitent plus à se mettre en retrait.

C’est le cas aujourd’hui du très contesté ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann. Touchée par la maladie, son état de santé « a nécessité une évacuation en France ». Ce dernier souffrirait d’une paralysie faciale.

Quid du cas Dione ? « Ecoutez, rien que le travail colossal qu’il abattait à la Primature peut l’épuiser », souffle une militante de l’APR à nos confrères de Dakarposte. S’agissant de Racine Talla, patron de la RTS, il revient qu’il a été malade et s’est rendu au pays de Marianne pour des soins. Il reprendra du service lundi prochain. Son intérim de quelques jours a été assuré par Atoumane.

