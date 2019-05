L’origine du nom « Béthio »

A l’origine, Béthio était le titre féodal que portait l’un des kangams, un des conseillers des plus puissants de l’ancien Royaume du Walo. Il portait le nom de famille Diop. On l’appelait aussi Beur Béthio ou Ngari Gorom en peulh (le taureau de Gorom).

Ce sont des membres de cette famille Diop qui iront plus tard s’établir dans la province cayorienne du Guet et devenir Bour Guet et seront les ancêtres de Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Cheikh Béthio Thioune, de son vrai nom Béthio Madior Thioune, avait comme homonyme Béthio qui était un Kangaam d’un des dernier Brack du Walo. Lors d’un « Thiant », Cheikh Béthio a révélé avoir voulu changer ce nom quand Serigne Saliou l’a élevé au rang de Cheikh. Mais feu Serigne Saliou lui a demandé de le garder au motif qu’il répondait à cette fonction. Pour voir le roi, il était d’usage de passer par le Béthio, qui était l’antichambre, la dernière qui vous introduisait directement au roi. Le Béthio était le vassal du Brack, roi du Walo et commandait la province du Mpétio bornée au nord par la rivière Gorom, au sud par la plaine du Tianialdé, à l’est par le lac de Guiers, à l’ouest par l’Océan atlantique correspondant actuellement à l’arrondissement de Ross Béthio,rapporte Rewmi. Le Béthio résidait à Paum (village disparu situé dans la Communauté rurale de Ronkh), ensuite à Ross qui s’appellera plus tard Ross Béthio.

Assane SEYE-Senegal7