“Lorsque les masques tombent” : Diary s’apprêtait à sortir son 2e roman

Élève en classe étoilée, après une année préparatoire accomplie, au lycée Louis Le Grand de Paris, Diary Sow passionnée des lettres et de l’écriture ne s’est pas vraiment donnée de répit.

Avant que ne sèche l’encre de son premier roman intitulé “Sous le visage d’un ange”, elle avait déjà bouclé sa deuxième production littéraire. Son titre “Lorsque les masques tombent”. Le manuscrit confié à la maison d’édition était déjà dans sa phase finale, avait déclaré la meilleure élève du Sénégal (2018-2019) à l’issue des éditions du Concours général. Elle ajoutait même qu’un troisième roman était en gestation.



Nous l’avions reçu en Août 2020 dans notre magazine culturel Xalam sur les ondes de la radio futurs médias (Rfm). C’était dans le cadre de la promotion de son livre qui venait juste de sortir. Ce jour, c’est l’éditeur lui même, monsieur Diallo Abdoulaye de L’harmattan Sénégal ,qui m’avait fait parvenir l’ouvrage, après qu’un ami dont je tairais le nom, l’a payé pour moi.

Lors de notre entretien Diary disait ceci : “il s’agit de la suite, du tome II de mon premier roman. Ceux qui veulent connaître la suite de l’aventure idyllique entre Aline et Karim, avoir des réponses sur l’amour quasi impossible entre les deux amoureux, seront servis dans ce second livre intitulé “Lorsque les masques tombent”.

Sans entrer dans les détails, Diary avait ainsi levé un coin du voile sur son prochain livre.

Elle ne voulait pas vraiment nous en dire plus, malgré notre questionnement relatif à l’histoire racontée dans le roman.



Est ce qu’il s’agit d’un livre autobiographique?

Est ce que Diary ne raconte pas par procuration sa vie?

Qui sont ces personnes encagoulées qui s’interposent à l’amour et à l’épanouissement de Karim et Aline?

Quels sont leurs motivations ?

Pourquoi le titre “Lorsque les masques tombent”?

Autant de questions qui sont aujourd’hui sans réponses comme celles relatives à son intrigue et énigmatique disparition.

Diarry Sow est portée disparue depuis une dizaine de jours en France. Ni son lycée, ni ses camarades avec qui elle réside n’ont de nouvelles la concernant.

Une affaire qui inquiète jusqu’au plus haut sommet de l’Etat du Sénégal. Le chef de l’Etat a instruit le consulat et l’ambassade du Sénégal en France de suivre de près la situation avec les services français compétents. Depuis des jours, une enquête est ouverte au pays de Marianne pour retrouver l’ancienne élève du lycée d’excellence de Diourbel.

Vivement que notre “Diary Nationale” soit vite retrouvée saine et sauve.

Sa famille a encore besoin d’elle, ses amis étudiants de la France et de la Diaspora, le Sénégal aussi.

Ndatté Diop journaliste à la Rfm.