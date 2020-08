Le collectif pour la protection des terres de Bambey a un soutien de taille dans son combat contre la mairie pour faire annuler le nouveau lotissement qui défraie la chronique ces derniers jours. Il s’agit de Me Cheikh Khoureychi Bâ qui était ce dimanche dans la commune pour faire l’état des lieux.

Au terme de sa visite, l’avocat des victimes dit s’incliner « devant la méchanceté et la cupidité des hommes, du peu de sens responsabilité et de patriotisme de certains élus qui se comportent comme des promoteurs immobiliers ».

Me Bâ dit avoir rencontré à Bambey des populations spoliées qui se sentent trahies, victimes d’injustice surtout de discrimination. Le plus grand banditisme a prévalu dans la gestion foncière du quartier de ‘’Bay deuk’’, à Keur Sacoura Badiane selon Me Cheikh Khoureychi Bâ qui a

confirmé d’avoir vu des bornages dans le cimetière.

L’avocat du collectif pour la protection des terres de Bambey a révélé qu’ils n’écartent pas de saisir l’Office national de la lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) pour élucider l’affaire de litige

foncier.

Cet article Lotissement d’un cimetière à Bambey: Me Khouraychi Bâ parle de « banditisme » et menace de saisir l’Ofnac est apparu en premier sur Sunubuzz.