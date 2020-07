“Un titre qui me colle à la peau”

Après deux ans d’absence, Louane retrouve le devant de la scène. Devenue maman pour la première fois, la chanteuse est sortie du silence début juin pour marquer son retour auprès de ses fans . Avec son compte Instagram personnel désormais relié à son compte professionnel, Louane a annoncé l’arrivée d’un futur album. “Je suis prête à vous retrouver. J’ai vraiment hâte que vous me fassiez vos retours là-dessus”, avait-elle confié en dévoilant la préparation de son troisième album en studio. Ce vendredi 3 juillet, la jeune femme de 23 ans a donné un premier aperçu de ce qu’elle prépare en dévoilant son nouveau titre ‘Donne-moi ton cœur”.

Sur les réseaux sociaux, Louane a partagé un extrait de son morceau déjà “disponible partout”. “Ça fait tellement longtemps que j’attends ça, j’espère qu’il vous plaira, je suis trop heureuse de vous le présenter ce soir. Un titre qui me tient beaucoup à cœur. Un titre qui me colle à la peau”, a-t-elle écrit sur son titre planant dont le clip sera dévoilé cet après-midi. “J’en peux plus de devoir attendre de partager le clip avec vous ! Rendez-vous à 13:30 vendredi pour une YouTube Première. Je serai sur le chat pour discuter”, a-t-elle partagé son impatience en montrant des images de l’océan. Après avoir profité de sa fille durant le confinement, la chanteuse est prête pour surprendre ses fans avec la sortie de son prochain album attendu pour l’automne.

Par Marie Merlet