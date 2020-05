Si ses amis stars et le grand public l’appellent Louane, pour Monique, sa nounou, pas question d’utiliser son nom de scène. Il faut dire que la star la considère comme une “seconde maman”. “Surtout qu’elle n’avait que 3 ans quand je suis arrivée dans la famille, a-t-elle confié dans un entretien accordé à La Voix du Nord. Elle n’était pas encore scolarisée et on passait beaucoup de temps toutes les deux.”

Son ange gardien a d’ailleurs fait d’autres révélations très intimes : “Elle adorait que je lui chante des comptines, elle m’en réclamait souvent et avait l’habitude de m’accompagner”, se souvient-elle par exemple.

Si elle a tout de suite reconnu le talent de Louane, la nounou d’enfer a tout fait pour qu’elle puisse s’épanouir et briller grâce à cela. Elle lui a présenté son prof de chant, a convaincu ses parents et a assisté, dans le public, à la première prestation télévisée de la jolie blonde, à l’âge de 12 ans, sur le plateau de “L’École des Stars”, à l’époque diffusée sur Direct 8.

En mai 2013, quand Monique surnommée Momo par sa petite protégée, accorde cette interview à nos confrères de La Voix du Nord, Isabel la maman de celle qui est devenue une des chanteuses de référence et France et comédienne, était toujours en vie. Malheureusement, elle est décédée cette même année des suites d’une longue maladie.

