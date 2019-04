Louga: La Police démantèle un gang de 6 malfaiteurs âgés de 24 à 30 ans

A la suite de plusieurs plaintes qui faisaient état de cas de vols et de cambriolages perpétrés par un groupe de malfaiteurs non identifiés, la police de Louga a interpellé 6 individus étant les principaux auteurs. C’était au quartier Keur Serigne Louga où sont basés en association de malfaiteurs de six jeunes originaires de Mékhé, Touba, Diourbel, bref de différentes localités du Sénégal sauf curieusement de Louga.

Devant quasiment toute la presse basée à Louga, l’adjoint au Commissaire Lat Dior Sarr a fait des révélations fracassantes après d’intenses interrogatoires musclés à la bande.

