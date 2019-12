Le collectif Nio Lank intensifie la lutte contre la hausse du prix de l’électricité. La section de Louga de ce mouvement de contestation a, en effet, annoncé une marche, vendredi 27 décembre prochain de 16 à 18 h, sur l’Avenue de la gare de Louga. Selon les manifestants le préfet de Louga a déjà autorisé cette marche. A signaler que les sections de Dakar et de plusieurs autres régions ont également prévu de manifester à la même date pour exiger la libération de Guy Marius Sagna et ses camarades, et contre la hausse du prix de l’électricité.

Faites défiler vers le bas pour le prochain article