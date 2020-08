L’influent guide religieux EL Hadji Mor Gaye Nayobé est endeuillé par le rappel à Dieu de son porte-parole Serigne Samba DIOP GAYE décédé ce vendredi 21 août 2020.

Les qualités de l’illustre disparu magnifiées

Selon Lougawebmedias, le disparu par ailleurs fils du marabout a consacré toute sa vie à perpétuer le gamou annuel du village de Nayobé dont il était le porte-parole officiel.

On retient de l’homme sa disponibilité, sa générosité, et son abord facile. On le voyait toujours à l’œuvre très actif avant pendant et après cet événement religieux qui attire chaque année de nombreux pèlerins venus de tous les horizons.

Selon nos dernière source, il sera inhumé ce vendredi à Nayobe commune de Nguer Malal arrondissement de Keur Mamar SARR.

Senego présente ses condoléances les plus émues au khalife et à toute la oumma islamique.

