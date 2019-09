Le démarrage de la phase2 de l’opération ‘’zéro déchet’’ lancée par le chef de l’Etat et appuyée au plan local par le mouvement ‘’Dolly Macky’’ a été une tribune pour de nombreux orateurs pour saluer ce concept bien compris par Mamadou Mamour DIALLO et ses collaborateur comme Aissata DIA, Me Meissa BA, Ibrahima DIOP et des leaders d’opinion des quartier santhiaba et montagne extension.

Des boutades ont fusé pour dénoncer ce qui se tapisse à l’ombre ou se « calfeutrent dans leurs bureaux bien climatisés à Dakar (…). Ces messieurs n’interviennent que dans de rares occasions pour délivrer des consignes démagogues ou qui se prévalent des projets réalisés réalisé par le président Macky SALL. Nous nous sommes des gens de terrains».

Il y a eu d’autres actions d’envergure pour reboiser, curer nettoyé évacué les eaux usées pour soulager les populations des quartiers inondés.

À l’occasion les ‘’dollyste’’ ont beaucoup remercié l’ONAS qui a déployé son potentiel technique en appoint à leurs opérations.

