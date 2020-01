Les éléments du commandant Adama NIANG ont démantelé un redoutable gang de voleurs de bétails qui semait la terreur et la désolation dans les Arrondissements de Sagatta et de Darou Mousty (département de Kébemer ) et de Koki (département de Louga) en emportant prés de 200 écornés.

Le receleur installé à Dakar

Ces « voleurs-braqueurs » avaient déjà écoulé plus d’une centaine de moutons auprès d’un receleur installé à Dakar, rapporte Lougawebmedias.

La dernière opération réussie par les pandores a été un véritable coup de filet avec 60 têtes de bétail récupérées. Les différents plaignants ont repris leurs cheptels dérobés. Mais il a fallu au commandant Niang et à ses hommes mener des filatures très serrées avec un professionnalisme avéré.

Leur patience a été récompensée. La longue filière des malfaiteurs a été remontée et brisée. Il avait dans le lot un chauffeur spécialisé dans le transbordement des bêtes volées qui était payé entre 80 à 100 mille F CFA par voyage nocturne. Interpellé, l’homme du volant a craqué et vidé son sac pour dénoncer ses complices au nombre de six éparpillés dans les localités de Massar DIOP, Ndiagne, Gueth Ardo, notamment. Tout ce petit monde a été déféré ce matin à la MAC de Kébémer.

Les populations ont salué le courage et le savoir-faire des gendarmes de Sagatta qui leur permettent actuellement de dormir tranquillement.

Benne 3 essieux RENAULT DXI 450 en très bon état année 2008 776356194

Faites défiler vers le bas pour le prochain article