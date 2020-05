Ce mardi 19 mai, Yann Barthes recevait Julia de Funès sur le plateau de Quotidien afin d’évoquer les conditions des salariés en télétravail… mais très vite, la petite fille de l’acteur de légende, disparu en janvier 1983, à l’âge de 68 ans, a été interrogée sur les incessantes rediffusions de ses films, pendant le confinement.

Et sa réponse a de quoi surprendre. La principale intéressée a en effet fait comprendre à l’animateur télé qu’elle ne les supportait plus. Même chose pour son clan.

“On a adoré on était très touchés dans notre famille avec mes parents, mes frères mais à un moment c’était trop. Je me disais tous les dimanches soirs ‘Mon Dieu encore deux, le lundi encore deux’”, a-t-elle lancé.

“Non c’est super, il fait du bien aux Français. Il y a eu 50 millions de Français, tous films confondus donc c’est énorme. Évidemment ça fait chaud au coeur et je pense que ce qu’il a réussi à faire sans le vouloir c’est qu’il est rentré dans le foyer des familles. Il est un intercesseur entre soi et soi-même. On aime regarder ses films car on se retrouve soi-même étant petit avec ses parents en regardant ses films, et on fait la même chose avec nos enfants”, a toutefois fini par reconnaitre la philosophe.



