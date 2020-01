Après un bref passage en France plus précisément à Paris pour suivre le match derby entre Paris Saint-Germain et Monaco, Modou Lô a fait cap sur les Etats-Unis. Le Roi des arènes, qui ne devait pas y passer beaucoup de temps, est attendu au Sénégal dans quelques jours. Informe le journal Record.

Les positions divergentes des membres de la structure Luc Nicolaï and Co sur la tenue ou non du combat entre Modou Lô et Ama Baldé n’ont pas plu à leur patron. Selon un proche de Luc Nicolaï qui s’est confié à Sunu Lamb, leur patron exhorte les membres de son staff de ne plus parler de cette affiche.

‘’Nous avions effectué une visite à Luc Nicolaï, à Saint-Louis. Il m’a chargé de véhiculer un message. En effet, le promoteur a interdit à tout les membres de son staff de se prononcer sur la tenue ou pas du combat Modou Lô-Ama Baldé qu’il a scellé’’, lance-t-il dan les colonnes du quotidien spécialisé.

Selon toujours la source du journal, Luc Nicolaï promet de faire une importante déclaration dans la semaine ou dans les jour à venir, par rapport à ce combat.