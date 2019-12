Le promoteur Luc Nicolaï encore au trou. Il a été arrêté hier par la brigade de recherche de Thiès. Une affaire complexe qui pourrait compromettre l’affiche Modou Lô-Ama Baldé.

L’affaire de la drogue qui avait valu à Luc Nicolaï un mandat d’arrêt non exécuté est

loin de connaître son épilogue. Il a été cueilli hier par la brigade de recherche de Thiès. La grande question dans le monde de la lutte est : le combat royal sera-t-il menacé ? Prévue en juillet et organisé par Luc Nicolaï And Co, la confrontation entre Modou Lo et Ama Baldé a été ficelée cette semaine par le promoteur. Juste après avoir remis les avances aux managers des lutteurs, Luc Nicolaï a été arrêté pour un dossier de détention de drogue qu’il traîne depuis 2017. Cela signifie-t-il que le choc est menacé ?

On pourrait le croire, parce qu’en cas de condamnation, Luc Nicolaï pourrait perdre la licence au niveau du comité national de gestion de la lutte (Cng). Pire, s’il reste en prison, sa structure pourrait avoir du mal à décrocher des sponsors parce qu’aucune firme n’aimerait mêler son nom à une affaire aussi compliquée.

