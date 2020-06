La suite après cette publicité

Dans la fratrie Zidane, on demande Luca. Le portier âgé de 22 ans arrive à un tournant de sa carrière. Son prêt au Racing Santander, club de deuxième division espagnole, va arriver à son terme, tout comme son contrat au Real Madrid, le club entraîné par son père où il a fait toutes ses classes. Il n’a pas renouvelé son bail avec la Casa Blanca et souhaite désormais trouver un challenge intéressant, qui pourrait bien l’amener en France.

En effet, comme le rapporte Marca ce jeudi matin, Montpellier a contacté l’agent du portier français, champion d’Europe avec l’équipe de France U17 en 2015, pour discuter d’une future collaboration. Luca Zidane présente l’avantage d’être libre et sa saison à Santander (lanterne rouge de deuxième division) a été jugée globalement bonne. De plus, il serait ravi de venir évoluer en Ligue 1.

Rulli est trop cher

Montpellier, de son côté, se cherche un portier. Non pas qu’il soit mécontent de son choix de l’été dernier. Geronimo Rulli s’est régalé au MHSC. Et le MHSC n’a pas regretté son choix en attirant le portier argentin de 28 ans, ancien immense espoir mondial qui n’avait pas atteint les sommets attendus. Il aurait aimé poursuivre l’aventure, mais la clause libératoire de 11 M€ établie par la Real Sociedad et un salaire avoisinant les 150 000 euros ne sont pas dans les cordes héraultaises.

Le nom de Paul Bernardoni avait été évoqué, mais il faut donc croire que Montpellier n’a pas arrêté définitivement son choix et soupèse l’option Luca Zidane. Un Zidane pourrait donc refaire son apparition en première division française, 24 ans après la dernière rencontre de Zinedine sous les couleurs des Girondins de Bordeaux.