Doublure de Maxwell au PSG entre 2013 et 2015, doublure de Jordi Alba entre 2016 et 2018, Lucas Digne est redevenu un titulaire indiscutable à Everton. Certes, il lui a fallu redescendre d’un cran sur le standing du club, mais cela valait le coup. C’est notamment grâce à ses performances avec les Toffees qu’il a pu solidifier sa place dans le groupe de l’équipe de France. Cela pourrait aussi lui ouvrir les portes d’un club plus prestigieux.

En effet, comme le rapporte ESPN, le latéral gauche français de 26 ans est dans le viseur de Chelsea et de Manchester City. Deux clubs qui jouent le haut du tableau, mais pas forcément la Ligue des Champions la saison prochaine (Manchester City attend la décision du tribunal suite à son exclusion des Coupes d’Europe pour deux ans et la 4e place de Chelsea est menacée au classement par Manchester United et Wolverhampton).

Très apprécié à Everton

Chelsea et Manchester City ont normalement jeté leur dévolu sur Ben Chilwell, le défenseur anglais de Leicester City, actuel 3e de Premier League. Mais qui dit Leicester City dit négociations longues et âpres. Manchester City s’en souvient bien, avec le dossier Harry Maguire, devenu le défenseur le plus cher de l’histoire à 87 M€, finalement arraché par Manchester United. Pour Chilwell, c’est quasiment 80 M€ qui seront exigés. Un nouveau tarif rédhibitoire qui poussent les deux courtisans à réfléchir à des alternatives.

C’est là qu’arrive Lucas Digne et son excellent boulot réalisé avec Everton. Il en est à 7 passes décisives et 1 but toutes compétitions confondues cette saison et a totalement séduit les fans de Goodison Park depuis son arrivée en 2018. Il ne sera donc pas bradé par ses dirigeants, d’autant qu’il est lié jusqu’en 2023, mais son prix ne devrait pas atteindre les hauteurs réclamées pour Ben Chilwell.