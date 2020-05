Il a 26 ans et déjà un sacré bagage sur son dos ! Révélé au LOSC, Lucas Digne est passé en quelques saisons de Lille au PSG, avant de fréquenter la Roma et le FC Barcelone, puis d’atterrir à Everton à l’été 2018. Le natif de Meaux s’est récemment confié lors d’ un live publié sur YouTube par les Toffees. L’occasion pour le latéral international tricolore aux 30 sélections d’évoquer l’adversaire qui lui avait donné le plus de mal au cours de sa carrière.

Et sans surprise, c’est Léo Messi qui est cité par le Français. Ce dernier s’en explique. «Mon adversaire le plus coriace ? Sans aucun doute, Léo Messi. Cela a été très difficile de l’affronter quand je jouais à l’AS Roma (en phase de groupes de la Ligue des Champions 2015/16, ndlr). (Il soupire) Parce qu’il est juste incroyable. Tu dois rester focalisé sur lui à chaque instant. Tu dois te méfier, sans arrêt regarder. Il a une capacité à prendre des décisions plus rapidement que tous les autres joueurs présents sur le terrain. C’est juste difficile de le suivre», a expliqué Lucas Digne, qui mettra fin au traumatisme en évoluant les deux saisons suivantes dans les rangs de «La Pulga», au FC Barcelone.