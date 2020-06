La suite après cette publicité

Dans le Big Five européen (Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et France), la Bundesliga a repris et on attend avec impatience le retour de la Liga, de la Premier League et de la Serie A. En France, vous le savez déjà, la saison 2019-2020 ne reprendra pas. Mais il reste d’autres compétitions à remettre sur pied. En effet, l’Union européenne des associations de football (UEFA) veut redémarrer ses compétitions : la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue des Nations.

Concernant la C1, il reste deux clubs français en lice (le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais) et on se demande comment ils vont bien pouvoir se préparer pour jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour le moment, on ne sait pas vraiment quand ces compétitions vont reprendre et l’UEFA travaille d’arrache-pied sur le sujet et espère pouvoir reprendre courant août. Des annonces devraient être faites après le prochain comité exécutif, le 17 juin prochain.

Que faire avec la Ligue des Nations ?

Concernant la C1, initialement, l’instance européenne souhaitait poursuivre la compétition comme elle existe déjà, c’est-à-dire avec des rencontres allers-retours selon As. Toutefois, plus le temps passe, plus cette possibilité semble improbable. Ce qui tient la route, donc, c’est plutôt un tournoi avec match unique et donc à élimination directe. Au stade des demi-finales, il y aura donc deux matches, plus un troisième, la finale. Les rencontres devraient se jouer dans le même stade, une enceinte neutre, donc.

Avec le système actuel, il reste 17 rencontres à jouer en C1 et 27 en C3. L’idée est de privilégier la LdC pour le moment et surtout le faire quand les championnats nationaux seront terminés, on l’espère, en août. Cela repoussera évidemment le calendrier de la saison suivante. Concernant la Ligue des Nations, elle devrait reprendre après l’été, mais rien ne va être simple avec les compétitions de clubs, d’autant que l’Euro aura lieu l’été prochain…