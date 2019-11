Luis Enrique, qui avait quitté son poste en juin en raison de la maladie d’une de ses filles, redevient sélectionneur de l’Espagne en remplacement de son ancien adjoint Robert Moreno, qui avait pourtant été intronisé, a annoncé mardi la fédération espagnole (RFEF).

Enrique revient aux commandes

Luis Enrique revient aux commandes après plusieurs mois passés en famille auprès de sa fille Xana, morte fin août à neuf ans, des suites d’un cancer des os. Il conduira donc l’Espagne à l’Euro-2020 (12 juin – 12 juillet), compétition pour laquelle Moreno a assuré la qualification.

Moreno remercié

Touché par la maladie, puis le décès de sa fille, Luis Enrique avait laissé sa place à la tête de la sélection nationale à l’un de ses adjoints, Robert Moreno. Ce dernier a eu six matches à diriger et il n’a pas connu de défaite (quatre victoires et deux matches nuls). Pourtant, ce lundi, nous apprenions que ce dernier allait être remplacé, puisque Luis Enrique va officiellement retrouver son poste sur le banc de la Roja pour l’été prochain.