Des médecins ghanéens ont déconseillé aux populations d’utiliser uniquement des visières de protection sans masque facial, car les experts affirment qu’il ne protège pas contre le coronavirus lorsqu’il est utilisé seul.

L’Association Médical du Ghana (GMA) et les membres de la section ghanéenne du West African College of Surgeons ont déclaré que c’était dangereux, en particulier à la lumière de la propagation potentielle du virus par voie aérienne à partir de preuves scientifiques.

“Les visières de protection protègent contre les éclaboussures et pourraient être ajoutés à un masque, cependant, ils ne devraient pas être utilisés en remplacement des masques faciaux pour se protéger contre la COVID-19”, a déclaré un communiqué conjoint des deux groupes de chercheurs .

Ils ont déclaré que la pratique était une tendance dangereuse qui doit être interrompue immédiatement.

La déclaration a été signée conjointement par le Dr Frank Ankobea, président du GMA, et le professeur Peter Donkor, premier vice-président et représentant national, West African College of Surgeons, dont une copie a été remise à l’agence de presse du Ghana.

Cette mise en garde est survenue à la suite du taux alarmant de port de visières de protection sans masque facial comme protection contre la COVID-I9.

« L’utilisation continue de visières faciales sans masque facial par le public entraînera une augmentation des cas de COVID-19 dans le pays. Il est conseillé au public de porter des masques en tout temps. »

Le communiqué indique qu’il y a eu des rumeurs non vérifiées sur certaines plateformes de médias sociaux sur une diminution de la concentration en oxygène dans le sang ainsi qu’une accumulation de dioxyde de carbone lors de l’utilisation d’un masque facial.

“En tant que médecins (en particulier les chirurgiens), nous portons tout le temps des masques faciaux au cours du travail et aucun dérangement n’a été observé”, a-t-il déclaré.

