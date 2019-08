Auteur d’une belle saison ponctuée d’une victoire sur son rival de toujours Modou Lô au début de l’année 2019, Balla Gaye 2 savoure et se prépare déjà pour la saison à venir. D’après Senegal7, le fils de Double Less qui respire la forme de sa vie a déclaré ouvertement qu’il prêt à croiser n’importe quel lutteur qui se dressera sur chemin : «Ils sont nombreux mes adversaires dans l’arène. Kou nieuw bakhneu. Je suis ouvert à tout le monde. Je ne cible personne. Je n’attends non plus personne» fait-il savoir. Mais Balla Gaye 2 ne pourra point affronter Modou Lô et Eumeu Sène pour une troisième fois parce que ces derniers l’ont exclu d’office.

Senegal7