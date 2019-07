Lutte – Boy Niang 2 dément toute victoire attribuée à Lac 2 et interpelle le Cng

Qu’en est-il du verdict du combat Boy Niang 2 – Lac de Guiers 2, du 13 juillet dernier ? En tout cas, la victoire donnée à Lac 2 a été vite démentie par les proches de Boy Niang.

Le combat et ses remous

Le prolongement du combat Boy Niang vs Lac 2 au Cng suscite des remous. La presse (Record et L’Obs) annonce que le Cng a tranché en faveur de Lac 2. Mais le démenti du camp de Boy, par le biais du chargé de Com, qui a contacté Senego, ne s’est pas fait attendre. Pour lui, le verdict n’est pas encore tombé. Le Cng n’a pas tranché les recours déposés par les deux lutteurs.

Recours pendants

Qu’en est-il des recours de Boy Niang et Lac 2 au Cng ? Ils ne sont pas encore vidés, selon le chargé de Com de l’Ecole de lutte Boy Niang, qui dément toute victoire attribuée à Lac de Guiers 2. Une telle information, note-t-il, n’a pas été notifiée au manager de notre lutteur. Mieux, dès l’annonce de la nouvelle, avance le chargé de Com, le Cng contacté, ce mardi, éclaire n’avoir pas encore vidé le contentieux.

Optimisme

Raison pour laquelle, les proches de Boy Niang parlent “d’intoxication ou de manipulation” qui ne dit pas son nom. Aussi avertissent-ils les colporteurs de mauvaises nouvelles à savoir raison garder en pareilles situations. Très “sereins et optimistes” quant à un “dénouement heureux” , les proches de Boy Niang soulignent avoir confiance au Cng pour tirer ce combat au clair.