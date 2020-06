La compagnie de gendarmerie de Kolda a effectué une saisie de 40 tonnes de semences d’arachide et 40 tonnes de sacs d’engrais destinés aux paysans nationaux. Quant à l’arachide destinée aux paysans, saisie le week-end passé par la brigade territoriale de Diaobé, elle a été remise au service du commerce. Des individus mal intentionnés qui voulaient détourner et exporter l’engrais en Guinée Conakry ont été appréhendés heureusement par la gendarmerie de Diaobé aussi, rapporte la compagnie de gendarmerie de Kolda ce lundi 22 juin 2020.



À en croire le capitaine Sow de la compagnie de Kolda, « nos services mènent des actions courantes pour faire respecter les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la covid-19. C’est dans ce cadre que nous avons enregistré ces résultats globalement par la compagnie territoriale de Kolda. Et à cela s’ajoutent la saisie de 235 kg de chanvre, l’arrestation de deux individus, des vélos et d’une moto effectuée ce lundi 22 juin à Sédhiou ».



Malgré l’assouplissement des mesures du couvre-feu, les forces de défense et de sécurité restent sur leurs gardes et veillent au respect strict des mesures contre la covid-19 en veillant à la sécurité des personnes et de leurs biens, selon lui toujours…





