Après le président de la République et le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de la santé publique a adressé aux responsables et personnels engagés au péril de leur vie dans la riposte au Covid-19, une lettre de félicitations et d’encouragements.

Manaouda Malachie leur a réitéré la satisfaction du Chef de l’Etat et la profonde reconnaissance du gouvernement au moment où la riposte rentre dans sa troisième phase avec environ 13 0000 cas positifs, dont plus de 300 personnels de santé infectés et 05 décédés.

Je viens d’adresser une lettre de remerciements et d’encouragements aux personnels de santé pour leur bravoure et surtout le sacrifice qu’ils acceptent de consentir pour protéger nos vies. La pandemie du COVID-19 est loin d’être terminée donc restons mobilisés et protégeons nous — Dr MANAOUDA MALACHIE (@DrManaouda) June 24, 2020

Pour rappel, le test de Covid-19 est gratuit dans les centres hospitaliers indiqués, ainsi que d’autres services de prise en charge. Dans un communiqué de presse publié le 22 juin 2020, le ministre de la santé le rappelait fort opportunément et invitait les citoyens camerounais à dénoncer les agents de santé véreux.

Le bilan est de la Covid-19 au Cameroun est 12 592 cas confirmés dont 2 179 cas actifs, pour 10 100 guéris et 313 décès. Nous sommes autour de 80 000 tests réalisés.